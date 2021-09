Seriekrænker på fri fod – løb væk og ring til politiet

En formodet seriekrænker i Trige, nordvest for Aarhus, er stadig på fri fod. Det bekræfter kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Politiet efterforsker stadigvæk sagen og har løbende patruljer i området, siger Jakob Christiansen.

Indtil videre har Østjyllands Politi modtaget otte anmeldelser om blufærdighedskrænkelse i området.

Manden går efter kvinder

Blandt anmelderne er både teenagepiger og voksne kvinder, som enten er blevet forsøgt kysset eller befamlet af krænkeren.

- Det er kvinder, manden går efter, bekræfter Jakob Christiansen.

En af kvinderne, en 16-årig pige, nåede at tage et billede af manden, efter han krænkede hende. Siden har Østjyllands Politi også udsendt et signalement af krænkeren.