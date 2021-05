Seniortilbud gav Richard noget at leve for: Nu skal stedet sælges

Han håber derfor også, at Aarhus Kommune vil tage erfaringerne fra Saxild Strand med videre, hvis salget går igennem.

- Jeg håber, at de har tænkt, at det ikke bare er noget, man gør. At man bliver nødt til at have en gruppe, der arbejder helt seriøst med lige netop det her, siger Henrik Woer

Skal drives i samarbejde med private

Ifølge Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Jette Skive (DF), er der tænkt over fremtidens seniortilbud.

I Aarhus Byråd er der nemlig indgået en aftale om at afsøge mulighederne for at drive privat virksomhed og sideløbende tilbyde rekreationsophold for ældre.