Selvudnævnt succes - festival er også kødfri næste år

Ingen tvang, så længe du ikke skal have kød

Festivalen vil da også gerne ud over, at man kun køber billet til det ene eller det andet. Det skal ses som en helhedsoplevelse, lyder det, hvor man køber billet til det hele - ikke kun musik eller mad.

- En festival er et eksperimentarium, så vi tager stilling til et hav af forskellige ting for at give folk en oplevelse ud over det sædvanlige, siger Peter Skoven.