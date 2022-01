Selvtænkende hovedkvarter kalder selv på rengøringen

I Brabrand i Aarhus findes et hus, der kan tænke selv. Funktionschef og el-nørd Thomas Tørngren Nejsum fra Elcon har her fået frit spil til at skabe en intelligent bygning, der skal huse 150 af virksomhedens arbejdspladser. Og det kan altså følge med i blandt andet vind og vejr og på den måde automatisk tilpasse indeklimaet på arbejdspladsen.