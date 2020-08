Seksårige Vigga har brug for nyt hjem: Nu samler de nærmeste ind

Forestil dig, at dit barn 3-5 gange om dagen bliver ramt af et epilepsi-anfald. At hun ikke selv kan spise, men skal have mad gennem en plastic-slange. At hun bliver slået omkuld af lyden af en boremaskine eller en trailer, der passerer forbi vinduet. Og at du ikke kan bade hende i dit eget hjem.

Det er svært sådan rigtigt at sætte sig ind i den situation, som familien Wied Juul fra Hasselager er i. Siden datteren Vigga var spæd, har hun lidt af aicardi syndrom. Det betyder blandt andet, at hun ikke har noget sprog, at hun får svære epilepsianfald flere gange i døgnet, og at hun er ekstremt følsom over for selv de mindste lyde.

Vi er overvældede og rørte over alle de mennesker, der støtter. Janie Wied Juul, mor til Vigga, Hasselager

Seksårige Vigga bor med sine forældre og tre søskende i et to-etagers rækkehus i Hasselager. Men hjemmet er ikke handicap-venligt, og derfor har familien brug for at finde et nyt sted at bo. Et sted langt fra naboer og larm.

- Lige nu sidder Vigga på toilettet hver eftermiddag med hørebøffer på for at få ro, siger hendes mor Janie Wied Juul til TV2 ØSTJYLLAND.

Vigga og hendes far, Lars. Foto: Privat

Forældrene har uden held forsøgt at få den rette bolig tilbudt af kommunen, men nu har Janies søster og to veninder fra mødregruppen taget sagen i egen hånd. De har startet en indsamling på Facebook, som lige nu er nået over 30.000 kroner.

- Vi er overvældede og rørte over alle de mennesker, der støtter. Det er ikke kun folk tæt på os, der har givet penge. Det viser, at vi har masser af fantastiske mennesker omkring os, og det er helt uvirkeligt, siger Janie Wied Juul.

Vigga kan ikke komme i bad i hjemmet på grund af pladsmangel, så derfor kommer hun i bad hos sin bedstefar. Foto: Privat

Læs også Louise følte sig trådt på - nu bliver hun angrebet af kvindelig kollega

Håber at kunne købe hus

En af kvinderne bag indsamlingen er Lærke Nilusha Hjelt. Som nær veninde har hun fulgt, hvor pressede familien har været.

- Jeg tror ikke, man kan sætte sig ind i, hvor hårdt det må være at have et barn, der har det så svært. Alle de basale ting, vi andre tager for givet i hverdagen, det kan de ikke gøre for deres eget barn. Det slider på dem som forældre, og det er rigtigt svært at se på, siger Lærke Nilusha Hjelt til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er utroligt sårbart for os, og det er på en måde lidt flovt, synes jeg. Janie Wied Juul, mor til Vigga, Hasselager

Derfor var det naturligt for hende at hjælpe. Valget faldt på en indsamling, der siden er blevet godkendt af indsamlingsnævnet. Målet er at nå op på 150.000 kroner, så familien kan låne penge til et hus, der opfylder deres behov.

- Det er megafedt, at vi nu har samlet over 30.000 ind. Det er jeg rigtigt glad for, og det har givet blod på tanden. Jeg håber, at det kan blive ved med at gå den vej, siger Lærke Nilusha Hjelt.

Vigga har tre søskende. Når de alle er hjemme i det lille, lejede rækkehus om eftermiddagen, må Vigga sidde på toilettet med hørebøffer på for at undgå, at lydene sætter gang i et epilepsianfald. Foto: Privat

Flovt og sårbart

Janie Wied Juul ved godt, at der kan være nogle med skarpe holdninger til, at de nu har accepteret at få økonomisk hjælp ude fra.

- Det er utroligt sårbart for os, og det er på en måde lidt flovt, synes jeg. Men vi er blevet sat i en position, vi ikke har lyst til at være i, og hvis vi ikke snart får fundet et nyt hjem, så ender Vigga på en institution langt tidligere, end vi ønsker, siger Janie Wied Juul.

Janie Wied Juul og datteren Vigga. Foto: Privat

Hun fortæller, at de lige nu er så pressede, at de ikke har mulighed for at vente de to-tre år, det vil kræve at spare penge nok op selv. De seneste år har de begge været studerende, og faren har taget orlov for at hjemmetræne Vigga.

- Den her indsamling betyder alt for os. Vi har slet ikke haft overskud til at tænke i de baner, så det var helt fantastisk, at der var nogle, der ville gøre det for os. Vi er megaglade for det, siger Janie Wied Juul.

Facebook-gruppen "Hjælp Vigga til at blive boende hos sine forældre og søskende" har i skrivende stund 440 medlemmer.