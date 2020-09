Seksårige Vigga har brug for nyt hjem: Nu er målet nået

Lettelse, glæde, overraskelse og dyb, dyb taknemmelighed. Det er blot nogle af de følelser, der strømmer igennem Janie Wied Juul.

Takket være en horde af gavmilde danskere, kan hendes seksårige datter, Vigga, nemlig få et nyt hjem. Et hjem, der giver de bedst mulige forudsætninger for at leve med sin sygdom.

Det er helt vildt. Der er faldet en kæmpe sten fra hjertet, og vores skuldre er lettet nu. Janie Wied Juul, mor til Vigga, Hasselager

- Det er lidt svært at forstå. Det er meget uvirkeligt at have gået med de her bekymringer i flere år, og så er der pludselig skabt sådan et lys for os. Det er helt sindssygt, siger Janie Wied Juul til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er mor til seksårige Vigga, der siden hun var spæd har lidt af aicardi syndrom. Det betyder blandt andet, at hun ikke har noget sprog, at hun får svære epilepsianfald flere gange i døgnet, og at hun er ekstremt følsom over for selv de mindste lyde.

Vigga har tre søskende. Når de alle er hjemme i det lille, lejede rækkehus om eftermiddagen, må Vigga sidde på toilettet med hørebøffer på for at undgå, at lydene sætter gang i et epilepsianfald. Foto: Privat

Forældrene bor med Vigga og hendes tre søskende i et to-etagers rækkehus i Hasselager. Men hjemmet er ikke handicap-venligt, og derfor har familien brug for at finde et nyt sted at bo. Et sted langt fra naboer og larm.

- Lige nu sidder Vigga på toilettet hver eftermiddag med hørebøffer på for at få ro, sagde Janie Wied Juul, da vi talte med hende første gang d. 20. august.

Nu kan hun blive der, hvor hun hører til. Vi kan som forældre tilbyde hende en værdig hverdag. Janie Wied Juul, mor til Vigga, Hasselager

Med forældrenes pressede økonomi ville der gå to-tre år, inden de selv havde sparet penge nok op. Forældrene har uden held forsøgt at få den rette bolig tilbudt af kommunen, men det projekt kuldsejlede, og i stedet tog Janies søster og to veninder fra mødregruppen sagen i egen hånd.

De startede en indsamling via Facebook. Målet var at nå op på 150.000 kroner, så familien kan låne penge til et hus, der opfylder deres behov. Nu er der så indsamlet omkring 158.000 kroner.

- Det er helt vildt. Der er faldet en kæmpe sten fra hjertet, og vores skuldre er lettet nu. Vi er sindssygt glade og taknemmelige. Tænk, at der er nogle, der har lyst til at støtte os, siger Janie Wied Juul.

Vigga og hendes far, Lars. Foto: Privat

Da forældrene i første omgang gav veninderne tilladelse til at starte indsamlingen, var Janie Wied Juul bange for omgivelsernes reaktion på, at de bad om hjælp. Men de bange anelser blev hurtigt gjort til skamme.

- Der er så mange, der har delt vores historie, og vi har fået så mange positive tilkendegivelser. Folk har også været søde til at skrive en lille hilsen, når de har sendt penge.

- Det er bare vildt at tænke på, at der er så mange, der har tænkt på os og på Vigga. Og det bekræfter os samtidig i, at det faktisk er en ret sindssyg situation, vi står i, siger Janie Wied Juul.

Overskydende penge går til legetøj

En af kvinderne bag indsamlingen er Lærke Nilusha Hjelt. Som nær veninde har hun fulgt, hvor pressede familien har været.

- Jeg tror ikke, man kan sætte sig ind i, hvor hårdt det må være at have et barn, der har det så svært. Alle de basale ting, vi andre tager for givet i hverdagen, det kan de ikke gøre for deres eget barn. Det slider på dem som forældre, og det er rigtigt svært at se på, sagde Lærke Nilusha Hjelt i forrige uge.

Janie Wied Juul og datteren Vigga. Foto: Privat

Indsamlingen er stadig åben, selvom målet på 150.000 kroner til et nyt hjem er nået. Det er der en særlig grund til, for de overskydende penge fra indsamlingen skal nemlig gå til sanselegetøj, som kan give Vigga ro i hovedet, når det "larmer" derinde.

Værdig hverdag

For Viggas forældre går jagten nu ind på et hus langt fra larm og uro, der både kan rumme Vigga og hendes tre søskende.

- Det skal være et sted med god plads, så Vigga kan være med i familien på sine præmisser. Der er behov for to badeværelser, så Vigga kan have sit eget. Og så ville hun være mega glad, hvis der for eksempel stod en seng til hende i stuen. Det ville være fantastisk, siger Janie Wied Juul.

Vigga kan ikke komme i bad i hjemmet på grund af pladsmangel, så derfor kommer hun i bad hos sin bedstefar. Foto: Privat

Hun ved godt, at Vigga på et eller andet tidspunkt skal på en institution. Men takket være indsamlingen er de tanker skudt lidt længere ud i fremtiden.

- Nu kan hun blive der, hvor hun hører til. Vi kan som forældre tilbyde hende en værdig hverdag. Om lidt kan vi give hende det liv, hun fortjener, og hun kan blive boende hjemme hos os i meget længere tid. Det er en ubeskrivelig følelse.