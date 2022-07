Seks-årig stiv af skræk efter Tivoli-ulykke - så trådte ung medarbejder til

Maria Islin Skov Mullan finder en bamsebod, hvor hun går hen med familiens yngste - den seks-årige pige. Og det er her, dagen tager en uventet og meget alvorlig drejning.

- Folk kommer pludselig galoperende fra alle sider. Vi fortsætter. Men lige pludselig er der brandbiler, personale, politibetjente og lægeambulancer. Alle bliver bedt om at gå stille og roligt, og vi kan ikke finde ud af, hvad der foregår. Og min lille pige vil ikke gå nogen vegne. Hun går helt i stå og græder. Hun krampede helt fast, fortæller Maria Islin Skov Mullan og fortsætter:

- Det var højt, og der var dårlig stemning. Man kunne godt mærke, der var sket noget, som var alvorligt.

'Bamsen vil passe på dig'

Maria Islin Skov Mullan ved på det tidspunkt ikke, at der er sket en alvorlig ulykke i Cobraen. Hun står med sin ulykkelige pige og fokuserer på ikke at være i vejen.

- Og så lige pludselig kommer den unge mand fra den bod, vi står foran. Han siger: Kan det hjælpe, hvis du får den her?

Den unge mand rækker ifølge Maria Islin Skov Mullan den seks-årige pige en kæmpe bamse og fortæller hende, at bamsen vil passe på hende. Og det hjalp.

- Så kunne hun gå. Hun krammede bamsen, og hun græd og snottede ned i den. Men den hjalp. Og den gerning var sgu flot af en dreng på 16-18 år.

En flot gestus, mener hun.

- Han spottede, at der var et barn i en forlystelsespark, som var virkelig bange. Og det, at han kan finde på at stikke hende en bamse, det var så fint og meget mere, end man kan forvente af nogen, siger Maria Islin Skov Mullan.

Har ikke sluppet den siden

Da hele familien er kommet ud fra Tivoli Friheden, er de rystede. Maria Islin Skov Mullan fortæller, at de ser grædende politibetjente, og at familien efterfølgende har det rigtig svært med at have siddet i Cobraen så kort tid før ulykken, som kostede en 14-årig pige livet.

Familien ender med at afbryde deres ophold i Aarhus og er nu tilbage i Holbæk. Og i dag har bamsen en central plads hos familiens yngste.