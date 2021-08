Sejlsportens kongeliga besøger Aarhus

Det danske hold med blandt andet den horsensianske OL-guldvinder Anne Marie Rindom ombord, var i dag på vandet for at træne. Og forventningerne til hjemmeholdet er da heller ikke helt små.



- Det bliver helt fantastisk at sejle på hjemmebane her i Aarhus-bugten. Det er enormt svært at sige, hvad udfaldet kommer til at blive. Jeg tror, at vi har formatet nu til at ende på en podieplads, siger Peter Wibroe, Teammanager for Danmarks SailGP-hold, til TV2 ØSTJYLLAND.

Eventet løber over stablen lørdag og søndag.