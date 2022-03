Se videoen: Sådan flytter man en kæmpestrand

Der var to slæbebåde med til at flytte stranden, og det tog to-tre timer at flytte de godt 1.000 meter, forklarer projektleder i vandbygningsafdelingen ved MT Højgaard Simon Thau. Den holdes fast af seks stålrør på 16,5 meter, som er vibreret ned i bunden.

Flytningen blev gennemført i går, tirsdag, da man lige afventede passende vejrfohold, og mandag var for blæsende.

Havnebadet og den dertilhørende strand er tegnet af Bjarke Ingels' BIG. Ved Pier 2, som stranden er rykket fra, ligger lige nu en bypark og Dome of Visions.