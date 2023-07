Se videoen: Millimeter fra rekordhandel

AGF-profilen Yann Aurel Bisseck er landet i Milano for at færdiggøre et muligt skifte til Inter.

For en uge siden bekræftede AGF, at klubben lå i forhandlinger med den italienske storklub omkring et salg.

Dengang betonede AGF dog, at sidste sæsons tabende Champions League-finalist skulle imødekomme en frikøbsklausul på 52 millioner kroner for, at de to klubber kunne nå til enighed.

Mandag aften landede Yann Aurel Bisseck i lufthavnen i Milano, hvor han blev mødt af flere Inter-fans.

- Jeg er klar

Fanmediet FC Inter 1908 var på plads og fik spurgt den 22-årige tysker, om han var klar til at blive en del af Inter-holdet.

- Jeg er klar, lød det fra Bisseck, mens han banede sig vej gennem lufthavnen.

Yann Aurel Bisseck skiftede for to år siden tyske FC Köln ud med en lejekontrakt i AGF, der i sommeren 2022 valgte at hente ham permanent.

Forsvarsspilleren har netop deltaget i U21-EM med Tyskland. Bisseck var anfører for det tyske hold, der røg ud efter det indledende gruppespil.

Inter nåede i sidste sæson finalen i Champions League, hvor det endte med et nederlag til Manchester City.