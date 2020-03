Se videoen: Mange østjyder synger fra altanerne

Vi skal være sammen uden at være sammen, lyder det i disse dage fra myndighederne.

Og den opfordring har mange aarhusianere taget til sig. Mandag kl. 17 dukkede mange frem fra vinduer og altaner i hver deres lejlighed for at synge sammen.

Læs også Fællessang fra østjyske altaner: Vi trænger til noget positivt

Og i en baggård i det centrale Aarhus havde Kirsten Saurus Mehlsen og fire andre kvinder stillet sig frem for at spille og synge for, når opgangens beboere sang fra altanerne. Mandag blev der sunget "Det er i dag et vejr” og tirsdag skal der synges "Papirklip".

Aldrig prøvet før

Overalt i Aarhus havde borgere mandag åbnet vinduer og altandøre for at synge med.

- Jeg har ikke spillet på den i årevis og det går jo ikke så godt, grinte Kirsten Saurus Mehlsen om sin harmonika efter sangen.

- Det er sjovt, at folk står ude på altanerne og klapper. Det har jeg aldrig prøvet før, supplerede Henriette Wedel Nielsen, der også sang med i baggården.

Tirsdag har lige over 4000 mennesker tilkendegivet, at de er interesserede i at synge med kl. 17.