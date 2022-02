Se videoen: Mand falder i Aarhus Å – kameraerne hjalp ham ikke

Så sent som for to dage siden mødtes en række af byens politikere på Aarhus Havnfor at diskutere, hvordan sikkerheden kan øges.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) er fortaler for, at kommunen skal gøre en ekstra indsats for at forhindre drukneulykker.

- Uanset hvor godt, vi gør det, vil der altid være en risiko. Men vi skal gøre det, vi kan fra kommunens side, fastslog han tirsdag aften.

- Jeg synes, vi har en forpligtelse til at sætte ind over for det i det omfang, vi kan. Og så må vi se på, hvordan vi får ressourcerne til at række, og hvordan vi får sat ind de rigtige steder. Det er en faglig vurdering

Årsag endnu ukendt

Østjyllands Politi fortæller torsdag til TV2 ØSTJYLLAND, at det endnu er uvist, hvorfor den 51-årige mand faldt i vandet onsdag aften.

Politiet vil nu undersøge hændelsen nærmere.

Hos Østjyllands Brandvæsen er beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl taknemmelig for, at de forbipasserende på Hack Kampmanns Plads dels fik slået alarm, dels fik fat i manden i vandet.



- De forbipasserende fortjener stor ros for deres indsats. Jeg tør ikke tænke på, hvad de ville være sket, hvis de ikke var.