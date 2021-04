Se videoen: Lastbil kommer fri efter ni timer

Ifølge Janni Lundager, pressevagt hos Østjyllands Politi, ringede lastbilchaufføren selv til politiet, og der er ikke berettet om personskader.



Østjyllands Politi trafikregulerede området i mange timer.



Efter flere fejlslagne forsøg på at få betonklodsen fri, blev en stor borehammer tilkaldt. Den blev tilkaldt for at knuse toppen af betonelementerne.



Se borehammeren få lastbilen fri her: