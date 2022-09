Se videoen: Kom indenfor i vartegnet på toppen

Herfra vil der bandt andet være udsyn til Mols Bjerge og Studstrupværket.

- Det er en af de eneste bygninger i Danmark, hvor der er boliger så højt oppe, og det skaber en helt unik udsigt, siger Olivia Vestergaard, leder af marketing og kommunikation hos Unity Aberdeen, der står for byggeriet.

Det er ikke kun udsigten, der kendetegner bygningen. Lejlighederne er nemlig henvendt til en helt bestemt type lejere.

Små lejligheder

Hvis man synes, at kigget indenfor afslører nogle lidt små boliger, så er man ikke helt gal på den. For boligerne ligger på mellem 25 og 85 kvadratmeter.

Ifølge Unity Aberdeen har målet været at lave et miks mellem en bolig og et hotel - det betyder, at beboerne ikke selv skal have møbler med. Det er i stedet den britiske designer Tom Dixon, der har stået for indretningen.