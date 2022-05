Se videoen: Hus brænder totalt ned

- Der er meget indbo i huset, så vi vælger at sige, vi laver en kontrolleret nedbrænding, i stedet for at hælde 50.000 liter drikkevand på det.



Fra klokken cirka et til fire i nat var Randersvej spærret omkring slukningsarbejdet, da huset ligger direkte ud til vejen. Det er ikke muligt at sige noget om årsagen til branden, som brandtekniske undersøgelser skal sige mere om. Hunden er på Aarhus Dyrehospital.