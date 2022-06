Se videoen: Her overrasker Aarhus-koryfæ på Northside

Hugo Helmig bekræfter et rygte, der har svirret.

Der har nemlig været et punkt med navnet Hvidt Flag på Northsides program, og rygtet har gået på, at Aarhus-legenden Thomas Helmig gemte sig bag navnet. Og den er god nok.

- Kæmpe tak til Northside for at finde et hul til mig, siger Helmig fra scenen og åbner koncerten med Jeg tager imod.