Se video: Vagtskifte ved Marselisborg Slot

Når de kongelige tager på Marselisborg Slot, er det lig med vagtskifte, og det er noget, der kan lokke østjyderne til.

Torsdag klokken 12 var ingen undtagelse.

Her havde flere mennesker taget turen ud til slottet for at opleve de snorlige gardere komme marcherende ned ad Carl Nielsens Vej.

- Det er fedt, at dronningen holder påske her, så kan vi komme over at se det, fortæller Julie Bro Hansen, der var taget på oplevelsestur med sin mor.