Se video: Smart indkøbsvogn scanner varerne selv

En indkøbsvogn som selv genkender og scanner de varer, som man kommer i den.

Hvis du tror, at det er en scene fra en (okay, indrømmet, måske lidt handlingslammet) fremtidsfilm, så tager du fejl.

Lige nu kan du nemlig finde sådan en vogn i Netto på Viborgvej i Aarhus. Meningen med galskaben (eller genialiteten, om man vil), er, at indkøbsturen skal gøres hurtigere og nemmere.

- Man smider varerne ned i vognen, og så registrerer den varerne selv. Når man har handlet færdigt, så swiper man oppe ved kassen, og så er man sådan set færdig, fortæller Braw Bakir, direktør i Netto.

Bekvemmeligt

Netop det der med at være hurtigt ude af butikken, er vigtigt for kunderne, forklarer direktøren.

- Kunderne vil have convenience (bekvemmelighed, red.).

Og selvom der stadig er lidt startvanskeligheder, når scanneren registrerer et æble i stedet for en citron - sådan er det jo gerne med ny teknik - så forsikrer Braw Bakir, at man roligt kan bruge den nye opfindelse.

- Vi bliver selvfølgelig også klogere, og det er også derfor, vi tester det. Vi får masser af feedback fra kunderne, men det fungerer, og man kan handle med det, siger han.

Indkøbsvognen er den første af sin type i Europa, og den er indtil videre sat ind i fem Nettobutikker i Danmark.