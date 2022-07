Se video: Sådan flytter man 100 år gammel pavillon

Når Den Gamle By får sin nye hovedindgang, kommer besøgende til at kunne få et kig til Museet for Dansk Bladtegning, som flytter fra Det Kgl. Bibliotek til Den Gamle By.

Og det får til huse i en mere end 100 år gamme pavillon. Det er nemlig Politikens pavillon fra Landsudstillingen i Aarhus i 1909, som skal danne rammen om museet.

Den blev i dag flyttet på plads i Den Gamle By, og det er ikke bare lige sådan et flytte en pavillon.