Se video: Nu strømmer fans igen ind på stadion

Tilskuere må gerne synge, råbe og skrige, når blot de sidder på deres pladser. AGF opfordrer dog til at gøre det med hensyn til de andre tilskuere.

Politiet er til stede

AGF’s kommunikationschef tror og håber på en god og rolig aften.

Det gør Østjyllands politi også.

- Vi er til stede med det personale, som er nødvendigt, for at fodboldkampen kan afholdes i ro og orden. Forventningen er, at det i dag er fodboldfans, der har glædet sig til at komme på stadion, siger Rene Raffo, politiinspektør hos Østjyllands Politi.

Han opfordrer til at man følger de COVID-19 regler, som Sundhedsstyrelsen og superligaordningen har udsendt.

- Selvom man er glad, skal man stadigvæk huske at vise hensyn. Det er nødvendigt at håndtere dette event fornuftigt, så vi også kan afholde fremtidige events, siger politiinspektøren.