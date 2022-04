Se video: Kom med på Asgers hjemmebyggede lysthusbåd

20 kvadratmeter. Det er alt, hvad Asger Møller har at boltre sig på.

Til gengæld har han havblik, hvor end øjet kigger hen.

For mange er det lidt af en drøm at flytte boligen ud på vandet, og det var det også for Asger Møller. Nu har han formået at kombinere livet på havet med det populære koncept tiny-living.