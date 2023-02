Se video: Frivillige sender 15 tons nødhjælp til Ukraine

Tirsdag drog en lastbil afsted fra Viby mod Ukraine fyldt med blandt andet senge, varmt tøj, værnemidler og mad.

Lone Larsen fra Højbjerg er en af de frivillige, som yder en stor indsats med at få donationer fragtet afsted til det krigsramte Ukraine.

- Da krigen startede for snart et år siden, sad vi, som mange andre danskere, hjemme i sofaen og græd over, at Rusland invaderede Ukraine. Og så tænkte vi, at vi var nødt til at forsøge at hjælpe, siger Lone Larsen.

Dagen efter startede hun en indsamling på Facebook sammen med sin mand og datter. En uge efter kørte syv biler og en kassevogn afsted til Przemyśl i Polen for at aflevere donationer.

- Det gik helt amok. Vi fyldte hele vores hjem og garagen med donationer, og folk begyndte at slutte sig til os, siger Lone Larsen.