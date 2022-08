Se opskæringen: Restaurant sikrede sig 120 kilo stor helleflynder

Faktisk købte han ikke kun fisken af hensyn til gæsterne, fortæller han, da TV2 ØSTJYLLAND spørger, hvorfor han har købt så stor en fisk.

- Jeg prøvede selv at skære en stor fisk ud for tre år siden, og jeg synes, det er en sjov oplevelse som fagmand at skære sådan en fisk ud. Det er ret unikt. Så jeg har også gjort det for at give mine elever muligheden for at skære sådan en stort fisk ud, siger Daniel Justesen.

- Og så synes vi også, det er sjovt, og helleflynderen er en fantastisk fisk at spise, siger køkkenchefen fra Restaurant Havnær.