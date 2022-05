Se med: Nu taler Zelensky til danskerne

- I dag fejrer I jeres befrielsesdag. En drøm blev virkelighed efter fem år, siger Volodymyr Zelensky fra storskærmen på Bispetorv.

- I dag tænder I lys for at mindes jeres sejr over det onde. Når I gør det i år, så husk de ukrainske børn.

- Tak til jer alle, tak til Danmark. Slava Ukraini!

Efter præsidentens tale blev der holdt et minuts stilhed.

