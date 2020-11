Se det her: Juletræ tændt i al hemmelighed

Borgmester Jacob Bundsgaards søn Severin fik lov til at tænde juletræet med de 700 lys, som hvert år troner foran rådhuset.

Men i år er det hele lidt anderledes. Pladsen plejer at være fyldt med glade børn og voksne, der trodser vinterkulden for at se juletræet blive tændt. Men i år havde kommunen valgt, at det skulle foregå i al hemmelighed for at undgå at samle store menneskemængder.