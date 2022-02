Se billederne: Nu demonstrerer tusindvis af mennesker mod krig i Ukraine

Tusindvis af mennesker er lørdag eftermiddag samlet på Bispetorv i Aarhus for at demonstrere mod Ruslands invasion af Ukraine.

På Facebook-begivenheden for demonstrationen skriver arrangørerne, at demonstrationen finder sted 'i solidaritet med den ukrainske befolkning'.

1100 personer har svaret, at de deltager i demonstrationen i Facebook-begivenheden. TV2 ØSTJYLLANDs fotograf på stedet fortæller, at torvet er fyldt, og at der er mødt tusindvis af mennesker op.

Til demonstrationen er der indtil nu blevet sunget, holdt taler og afholdt et minuts stilhed.

