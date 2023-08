Se billederne: Dronning Margrethe åbnede nyt museum i Aarhus

Dronning Margrethe har fredag åbnet et nyt museum for danske bladtegninger i Den Gamle By i Aarhus, som hun siden 2002 har været protektor for.

300.000 bladtegninger er blevet overdraget fra Det Kongelige Bibliotek til Museet for Dansk Bladtegning, der har til huse i museet på Viborgvej.

- Selv om verden i dag er mere digital end nogensinde før, er bladtegninger stadig et vigtigt medie i nyhedsformidling og politisk debat, siger Thomas Bloch Ravn, der er direktør for Den Gamle By, i en pressemeddelelse.