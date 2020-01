Se billederne: Bygning hærget af hærværk i årevis - så smadret er den

Hoveddøren er brudt op, store glaspartier er knust, Man kan ikke gå to skridt i lokalerne uden af skulle træde på glasskår, træstumper og nedfaldne dele af loftet. Stort set samtlige vægge er dækket af grafitti.

Den tidligere IBM-bygning i Risskov ligner en hærget krigszone. Ejendommen har i årevis været plaget af hærværk og påsatte brande.

- Jeg synes, at det er enormt trist. Det har stået på i mange år og jeg synes, at det er lidt en skændsel, har en af naboerne til bygningen Mette Hansen tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Ejerne af de hærværksplagede lokaler er også godt trætte af problemerne på matriklen, men ser ikke nogen mulighed for stoppe det.

- Vi har ikke et ansvar for at bygningen ser ud, som den gør nu. Vi er ejere af bygningen og skilter med, at der er adgang forbudt, men vi kan ikke forhindre uvedkommende i iretmæssigt at tage sig adgang til bygningen, siger Per Juulsen, der er direktør for Kollegiekontoret i Aarhus, der ejer bygningen.

Negativt for hele området

I sine velmagtsdage var den hærgede bygningen et travlt kontormiljø. Her gik 1600 mennesker hver dag på arbejde i lokalerne, der var et af områdets største arbejdspladser.

De tider sluttede i 2014 og siden har bygningen stået tom. Og det har unge på hærværkstogt siden benyttet sig af.

- Det tiltrækker jo også unge mennesker og mennesker, der skal have et sted at være. Det gør noget negativt for hele området, lød det i efteråret fra nabo Mette Hansen.

- Den indbyder til drengestreger og det kunne man undgå ved at fjerne den, for hvorfor lade den ligge åbent for drengestreger.

Nyt på vej

Heldigvis er der nu håb for Mette Hansen og de øvrige naboer i Vejlby Syd. For i løbet af 2020 forventer ejeren af de hærværksramte bygninger at begynde byggeriet af noget nyt på stedet.

Det er Kollegiekontoret i Aarhus, der planlægger at bygge ejendommen om til kollegielejligheder.

- Vi er langt i planlægningen, for der er vedtaget en lokalplan for området. Vi har projekteret byggeriet i 2019 og lige nu er det i udbud i EU for at finde entreprenøren, der skal lave byggeriet, fortæller Per Juulsen, der er direktør for Kollegiekontoret.

- To af de eksisterende bygninger bliver omdannet til kollegielejligheder. Så bliver der bygget nye bygninger på den nuværende parkeringsplads, som også skal være kollegielejligheder, lyder det fra direktøren.

I alt bliver der plads til 300 studerende på kollegiet, som forventes at stå færdigt i 2022. Se illustrationer af planerne for det kommende kollegium her nedenfor.

Bygningens historie 2020 8. januar Påsat brand i IBM-bygningen 2019 6. september Påsat brand i IBM-bygningen

2019 1. maj Påsat brand i IBM-bygningen 2014 IBM forlader bygningerne 2004 IBM overtager Mærsk Data 1999 Mærsk overtager Landbrugets EDB-center og ansætter flere medarbejdere 1970 Landbrugets EDB-Center flytter ind i den nye bygning 1970 Kontorejendommen på 4000 kvadratmeter bliver opført

Sådan kan området komme til at se ud efter ombygningen. Foto: Aarhus Kommune Teknik og Miljø

Kollegiebygningerne kommer til at grænse op til Vejlby Kirke, der er en klassisk hvidkalket landsbykirke, som blev etableret for 900 år siden. Foto: Aarhus Kommune Teknik og Miljø

Den tidligere IBM-bygning ligger i den oprindelige Vejlby-landsby indkranset af Vejlby Centervej og Grenåvej. Foto: Aarhus Kommune Teknik og Miljø

Det er området mellem Vikærsvej, Tranekærvej, Studiestræde og Filosofgangen, der skal bygges om til kollegielejligheder. Foto: Aarhus Kommune Teknik og Miljø