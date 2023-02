Sasia blev dræbt i Frankrig: Nu samler familiens venner ind

- Vi skal have hjulpet den lille familie, så meget som vi overhovedet kan, siger Heidi Jeanette Nielsen, som har delt et opslag på sin Facebook-side, som gør opmærksom på indsamlingen.

Det har været dyrt for familien at få liget hjem, ligesom der også er udgifter til bedemænd og advokater i både Frankrig og Danmark. Derfor har venner til Sasia Amilie Morsøs forældre nu startet en indsamling til familien.

Ingen hjælp at hente

Hun fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at der ikke umiddelbart er nogen økonomisk hjælp at hente for familien, og derfor har de oprettet indsamlingen.

- Vi er chokeret over, at alt er dobbelt og der ikke er noget hjælp at hente nogle steder, så det er simpelthen for at hjælpe vores gode venner, forklarer Heidi Jeanette Nielsen.

Hun og hendes mand har kendt Sasia Amalie Morsøs forældre i mere end 40 år, men det var lige før, det ikke lykkedes at få indsamlingen sat i stand, fordi det ikke bare lige er til at oprette. Det skal man have lov til af Indsamlingsnævnet.

- Det har været et stort arbejde, men vi er lykkelige over, at det nu er lykkedes, fordi hvis man ikke skal hjælpe sine venner i sådan en situation, hvornår skal man så, spørger hun retorisk.

Indsamlingen løber frem til 23. marts.