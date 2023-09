Sarah og kæresten var ude og handle: - Pludselig stod en fremmed mand med Charlie

Da Sarah Jensen og hendes kæreste forleden var ude at handle, parkerede de hunden Charlie foran Føtex på Aarhus Ø, som de har gjort det så mange gange før. De gik ind i butikken, hvor de kunne se hunden gennem vinduerne, mens de handlede. - Vi var jo kun væk i fem minutter. Vi trækker det aldrig ud, men pludselig gik det op for mig, at vi ikke kunne se ham, siger Sarah Jensen. Charlie var ikke længere det sted, hvor de stillede ham, men de fik øje på hunden omkring fem meter væk. 'Bare for sjov' Da Sarah Jensen og hendes kæreste opdagede, at en fremmed mand stod med deres hund, løb de straks derhen. - Vi råbte ad manden. Han havde ryggen til os og blev overrasket over det. Han stod med hundesnoren i hånden, siger Sarah Jensen og tilføjer, at hunden ikke så fornøjet ud. Den fremmede mand havde taget hundesnoren ud af den krog, som Charlie var spændt fast til, og parret spurgte, hvad han havde gang i?

Sarah Jensen finder det meget ubehageligt, at man ikke kan gå en tur med sin hund, uden at være bange for, at den bliver taget. Foto: Privatfoto

Efter konfrontationen forklarede den fremmede mand, hvorfor han pludselig stod med deres hund. - Han sagde bare, at han gerne ville snakke med hunden, og at det jo bare var for sjov. Men hvis han virkelig gerne ville snakke med Charlie, kunne han vel vente, til vi var kommet ud af butikken, siger Sarah Jensen, som derfor heller ikke tror på, at det bare var for sjov. Rystede hundeejere Hun kender Charlie og ved, at han ikke er glad for at tale med fremmede.

Derfor troede hun heller ikke på det, da den fremmede mand fortalte dem om, at han tog snoren af, fordi han bare gerne ville snakke med Charlie, som efter hans mening også gerne ville tale med ham.

Vi havde det så dårligt, vi var rystede over at se vores hund stå i nogen andres hænder Sarah Jensen, hundeejer

- Han fortalte, at Charlie gerne ville snakke med ham, og derfor havde han taget snoren af, for at tale med vores hund. Men vi kender Charlie og ved, at det ville han ikke, så det hænger ikke helt sammen, fortæller Sarah Jensen. Efterfølgende fortalte hun manden, at den slags skulle han aldrig nogensinde gøre igen, heller ikke selvom det bare var gjort for sjov. Dette svarede manden ikke på, men valgte i stedet for bare at gå. Dårlig samvittighed Tilbage stod de to rystede hundeejere. - Vi gik derfra med en dårlig samvittighed på en måde, fordi vi havde taget ham med. Havde vi nu bare ladet ham være hjemme, var det jo ikke sket, siger Sarah Jensen. Parret er nogle gange blevet spurgt, om de godt tør efterlade Charlie udenfor, men de har aldrig skænket det en tanke - før nu. - Nu har vi ham bare ikke til at stå ude foran - i hvert fald ikke for en stund. Vi havde det så dårligt, vi var rystede over at se vores hund stå i en fremmed mands hænder.

Ikke almindeligt med dyretyveri Ifølge Østjyllands Politi ser de ikke ofte tyveri af husdyr i deres politikreds. I 2022 var der 17 anmeldelser om tyveri af husdyr. I 2023 er der indtil videre 4 anmeldelser. Anmeldelserne dækker ikke kun over tyveri af hunde, men også katte, kaniner og andre husdyr.