Sara Slott hylder sin træner forud for OL: - Han er helt uundværlig

Da Mikkel Larsen selv stoppede som hækkeløber, blev han prikket på skulderen og spurgt, om han ville være træner fro Sara Slott Petersen. Det var derfor en ren tilfældighed, at han endte med at blive træner for hende, som han har været siden 2015. Sara Slott Petersen nåede kun at have én anden landstræner forud for Mikkel. Det samarbejde varede to år.