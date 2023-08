Sara mistede livet til særlig kræftform: Nu donerer familien større beløb til forsker

Inden da nåede hun at komme med et ønske, som familien nu har opfyldt.

Og det ønske må man sige, at familien har taget til sig. For det er blevet til en del mere end de 6000 kroner, som Sara Langtoft selv havde stående på kontoen.

- Vi havde et ønske om at få pengene til at formere sig, så vi på den måde virkelig for alvor kunne være med til at opfylde Saras sidste ønske, siger Sara Langtofts stedfar Michael Schierning til TV2 Østjylland.

- At det lykkes at få beløbet op på 200.000 kroner er over alt forventning, og ikke noget vi i vores vildeste fantasi havde forestillet os.