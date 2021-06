Sankt Hans heksene brænder: I 1600-tallet var idyllisk gade beboet af hekse

Det samme gjaldt planter og urter med særlig kraft. Deres styrke var ekstra stor på Sankt Hans aften. Derfor var der også på netop denne aften ekstra stor risiko for at hekse og andre troldfolk kunne være særligt aktive. Her kunne de finde på at rejse til heksemøder i Bloksbjerg i Harzen og Hekkenfeldt Island eller samle ingredienser til deres trolddomsdrikke.

For at skræmme heksene væk tændte man derfor et bål. Det samme gjorde man før i tiden til pinse og på Valborgsaften.