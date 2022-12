Sang fornærmelser til politiet

En større gruppe mennesker i Bazar Vest måtte lægge ører til mindre pæne gloser, da en 30-årig mand tirsdag omkring klokken 12.50 gik forbi betjentene, som patruljerede i området. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

De "mindre behagelige" formuleringer blev ytret via sang, og for den optræden kunne den 30-årige indkassere en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Her kunne historien være stoppet, men den 30-årige var slet ikke færdig med det knap så pæne sprogbrug. Da han blev sigtet - og efterfølgende anholdt - fortsatte det nemlig, og derfor blev der smidt en sigtelse for fornærmelig tiltale mod politiet oven i hatten.

Måtte bruge peberspray

Senere på dagen fik politiet færten af en bilist, som ikke efterkom politiets anvisninger. Politiet satte efter bilisten, og det endte ud for Aarhus Arrest på Christiansgade, hvor betjentene måtte anvende peberspray for at få anholdt føreren af bilen.

Det viste sig at være sangfuglen fra tidligere på dagen - og den grimme sprogbrug fortsatte i forbindelse med den nye anholdelse. Derfor blev han påny sigtet for fornærmelig tiltale.

Den 30-årige blev desuden sigtet for at køre bil uden gyldigt kørekort og for at have været påvirket af stoffer.