Sammenstød skabte buskaos - en person kørt til skadestuen

Der er tale om den smalle passage ved Magasin, og der var derfor ikke meget plads til at passere den ødelagte bus. Ulykken skete 14.10 og skabte forsinkelser for andre busser på ruten.



Person kørt til skadestuen

Efter sammenstødet blev en enkelt person kørt til skadestuen.

Ifølge vagtchefens oplysninger er der dog ikke umiddelbart tale om noget alvorligt.

Politiet har efterfølgende undersøgt ulykkesstedet for at klarlægge hændelsesforløbet, men det er endnu for tidligt at sige noget om en årsag, lyder det.