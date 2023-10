Samfundet har ikke en kasse til Alex - men det har psykologen

- Det betyder, at nogle helt grundlæggende ting som at holde frustrationer i sig ikke lykkes. Det er meget svært for hende at være sammen med andre mennesker, og pludselig slår det klik, som hun selv beskriver så godt, siger børnepsykologen.

- Hun har været udsat for noget, der skader børns udvikling meget; nemlig rigtig mange voksenskift. Det betyder, at nogle funktioner ikke bliver udviklet til tiden, siger Niels Peter Rygaard.

- Adoptivforældrene er typisk middelklasse og ikke vant til at bruge de sociale systemer. Tit tror de, at det er dem selv, der ikke kan finde ud af at opdrage barnet, fordi det er deres første, siger Niels Peter Rygaard.

Før i tiden var de danske adoptionsbureauer - ifølge Niels Peter Rygaard - meget ukritiske over for, hvem der blev adopteret, og de oplysninger, der var på barnet, var ikke altid sande.

Senadoption vil sige, adoptionen sker, når barnet er over to år gammelt. Det er i de første to år af et barns levetid, den tidlige tilknytning sker, og den, der er misset hos Alex, forklarer psykologen.

Ifølge Niels Peter Rygaard er hjælpen alt for sektoropdelt, og man behandler for ét problem ad gangen.

Det sidste gjorde Alex også, og det blev tydeligt, at hun havde brug for hjælp.

Det samme mønster ses i daginstitution og skole, og derfor bliver børnene typisk først henvist til behandling i 11-12-års alderen, når de 'eksploderer', forklarer børnepsykologen. Det kan være i kriminalitet, at de smadrer alt omkring sig, eller at de stikker af hjemmefra.

Alex er afhængig af benzodiazepiner, opioider og anden receptpligtig medicin, som hun skaffer på det illegale marked og tager for at holde tilværelsen ud.

Alex har fået en angstfuld tilknytning til voksne, inden hun var fire år. Derfor har hun både behov for at søge nærhed, men når hun får den, kommer angsten op.

Han mener, at det fejler med at finde et sted, hun kan bo, fordi der mangler faglig viden på bostederne, som ikke er vant til personer med hendes problemstilling.

- Smerten sidder meget dybt i hende, og det prøver hun at dulme. Hun prøver at komme ud af den forfærdelige følelse af tab ved at bruge et stof, der fremkalder følelsen af at være elsket, siger Niels Peter Nygaard.

I dag er 30-årige Alex hjemløs, afhængig af voldsomme mængder medicin, har en lang række diagnoser, og hun frygter for sit eget liv og for at komme til at gøre skade på andre.

Han mener, at noget af det værste, de kan blive udsat for, er nemlig mange skift.

- Problemet er, at når behovet for nærhed opstår, følger angsten med. Valgsproget bliver, ”Jeg elsker at hade dig, og jeg hader at elske dig”, siger han.

- Der er for mange kasser, og der er for mange skift. Der mangler simpelthen et tværfagligt team, der lærer Alex at kende, som kan hjælpe hende over tid, for det tager rigtig mange år at komme ud af og kræver rigtig meget samarbejde.

- Man har mange sagsbehandlerskift og måske kommuneskift, så der er hele tiden nye personer, der skal sætte sig ind i det. Et af Alex' problemer er, at det tager hende lang tid at vænne sig til nye personer, siger Niels Peter Rygaard.

Netop fordi at mange skift kan få korthuset til at vælte for udsatte som Alex, mangler der en kontinuitet i kontakten med andre.

Alex' tidlige belastning af hjernen gør, at alting bliver meget anstrengende, og man lever kun i nuet og reagerer kun i øjeblikket, så selvom hun også er fornuftig ind imellem, løber hendes følelser af med hende, når hun bliver presset.



Det er altså ifølge psykologen helt naturligt, at Alex er, som hun er. Hun passer i hans kasser med de senadopteredes symptomer og traumer. Det skal hun også bare selv kunne forstå.

- Jeg synes, det kan hjælpe hende, hvis hun selv får en forståelse for, at alle hendes symptomer stammer fra den her tidlige opvækst. Hendes følelse af hjemløshed, følelse af at blive afvist, raseri mod andre, hendes stofmisbrug. Det er naturlige reaktioner på det omsorgssvigt, hun har oplevet, før hun blev adopteret, slutter psykologen.