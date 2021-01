Saltspreder udsat for vold

Minusgraderne kræver salt på vejene, det var netop det arbejde en 48-årig fører af en saltspreder var i færd med på Sonnesgade i Aarhus, da han blev konfronteret af en rasende mand, der var blevet vækket af larmen fra saltsprederen.

Den 48-årige chauffør forklarede, at en mandlig beboer i en af lejlighederne i området havde konfronteret ham på gaden, fordi han var rasende over at være blevet vækket af larmen fra minitraktoren.