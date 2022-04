Salling Group har oplevet vækst forud for udfordrende 2022

- I 2021 leverede vi et flot resultat, som var drevet af en stærk indsats af mine over 61.000 kolleger i tre lande. Det vil jeg gerne sige dem en stor tak for, siger Per Bank, administrerende direktør for Salling Group.

- Vi er dog nu i gang med et ekstremt udfordrende år i 2022 med heftig inflation og stigende råvarepriser, voldsomt forøgede energipriser og faldende nonfood- og tekstil-salg, der sætter hele branchen under pres, siger han.