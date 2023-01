Salling dropper slagteri efter fund af gammelt kød

Ifølge Fødevarestyrelsen kunne det gamle kød ikke spores tilbage til oprindelseslandet, fordi anmærkningen manglede. Virksomheden har heller ikke selv kunnet redegøre for, hvor det stammer fra.

Det har resulteret i en politianmeldelse, som består af i alt tre forhold.

Direktør afviser

Skare Meat Packers er også meldt til politiet for at forsøge at forhindre styrelsen i at komme ind og foretage kontrollen. Derudover er virksomheden politianmeldt for at ændre oprindelseslandet på en del af kødet.

Direktør i Skare Meat Packers Kurt Skare afviser over for Jyllands-Posten, at virksomheden har ageret på kant med loven.

Skare Meat Packers er ikke blevet politianmeldt for at sælge gammelt kød. Det er nemlig ikke ulovligt at sælge, så længe virksomheden har vurderet, at kødet er forsvarligt at sælge.

- Det indgår i forarbejdede produkter, eksempelvis pølser og andre varer, siger han og understreger, at det er helt normalt for virksomheden at have kød liggende, som er fra før 2017, siger Kurt Skare.

Selv om det ikke er ulovligt, er det dog imod gængs praksis. Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarers veterinærdirektør, Jens Munk Ebbesen, til mediet Agriwatch.

- Kvaliteten og fødevaresikkerheden falder, jo længere tid kød opbevares. Derfor er det ikke normalt at opbevare kød i mere end to år, hvis man går op i fødevarernes sundhed, kvalitet og sikkerhed, siger han.