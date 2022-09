Salling dropper julelysene

Det fortæller marketingsdirektør Birthe Wiberg til TV2 Østjylland.

- Vi er midt i en energikrise med stigende priser. Vi er allerede i gang med at skære på vores elforbrug alle mulige steder, og så har vi besluttet, at vi ikke tænder lysene på vores facader, siger hun.

Det handler både om signalet i at bruge tusindvis af timers strøm, når alle skal spare, og det er heller ikke billigt at have julelys tændt i otte uger.

- Vi synes, at det er det eneste rigtige, når alle husstande, og virksomheder skal spare på strømmen. Og samtidig har det en pris, selvom det er LED-lys. I sidste ende vil det være vores kunder, der betaler for omkostningerne, så vi syntes, at det her er det eneste rigtige at gøre.

Salling har allerede nu slukket lyset udenfor åbningstiden, al indendørs belysning er skiftet til LED, kølemontrene er udskiftet til mere miljøvenlige, og rulletrapperne tænder først, når Sallings butikker åbner for kunder.

Regeringen sænker temperaturer

Udmeldingen kommer få timer efter, regeringen pålagde alle offentlige institutioner at sænke temperaturen i offentlige bygninger til 19 grader fra 1. oktober.

Det har allerede fået konkrete konsekvenser. Aarhus Kommune meddeler, at Musikhuset i Aarhus dropper deres traditionelle skøjtebane i Aarhus, og temperaturen i en lang række svømmehaller i kommunen sænkes.

Det fortæller rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R) i en pressemeddelelse.

- Det er helt afgørende, at vi alle bidrager, hvor vi kan. Desperate tider, stiller krav og alvorlige handlinger. Løsninger som vi tidligere helt ville have udelukket, viser sig nu at være helt nødvendige. Vi skal som kommune gå foran og bidrage til at vi kommer bedst muligt igennem krisen, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R) i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der vil blive slukket for saunaerne i svømmehallerne i blandt andet Lyseng, på Aarhus Svømmestadion og i Gellerupbadet. Desuden vil der blive skruet ned for temperaturen i flere bassiner, da det er det tungeste energimæssigt at drive.

