Sag om ulovlig VIP-parkering eskalerer: Men betyder det overhovedet så meget for AGF's sponsorer?

Det har fået byrådsmedlem for Enhedslisten Viggo Jonasen til sende sagen til Ankestyrelsen

- Det er ikke et problem, at der er VIP-parkering – det er et problem, at rådmanden ikke overholder loven. Det handler om respekt for regler og vedtagelser, og det er vigtigt at rejse sagen, når der er tale om et retsovergreb, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hverken AGF eller den ansvarlige rådmand Bünyamin Simsek (V) har ønsket at stille op til interview. Begge parter oplyser, at de ikke har mere at sige, før en endelig aftale er på plads.



VIP-parkering påvirker ikke sponsorat

Men hvor vigtige er parkeringspladser reserveret tæt på stadion overhovedet for AGF's sponsorer?

Det spurgte TV2 ØSTJYLLAND en række af AGF's sponsorer med VIP-parkering om tirsdag. Her lød meldingen fra alle, at tabet af en p-plads tæt på stadion ikke vil få betydning for deres fremtidige sponsorat af AGF.

- Jeg tror virkelig ikke, at det kommer til at ske, men hvis det gør, så får det ingen betydning for vores sponsorat af AGF, siger Jan Juul Gundahl Sørensen, der er administrerende direktør for virksomheden Frokost Plus, til TV2 ØSTJYLLAND.