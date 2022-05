Sætter nye standarder for dansk basketball

Professionel struktur

En af hovedarkitekterne bag er Michael Piloz, som har været en del af klubben siden 1993. Undervejs har han været bestyrelsesformand og er i dag sportschef i Bakken Bears.

- Bakken Bears fik som det første hold i Danmark lavet en professionel struktur. Michael Piloz satte gang i elitearbejdet og fik adskilt det fra de andre hold. Man lavede en økonomisk satsning med en ambition om at nå et højere niveau, siger Peter Wang.

- Samtidig har man i Bakken Bears været gode til at ansætte de rigtige trænere, internationale spillere og bruge spillere af egen avl. Bakken Bears er en virkelig velsmurt maskine, og det er en af grundene til, at de bliver ved med at vinde.

Han understreger samtidig, at succesen har givet Bakken Bears et økonomisk forspring sammenlignet med de øvrige klubber i ligaen. Fremgangen har fanget interessen blandt investorer, som vil være en del af det sportslige projekt.

Rigmand på sidelinjen

En af de mest fremtrædende investorer er rigmanden og stifteren af Formuepleje, Claus Hommelhoff, som blev sponsorchef for Bakken Bears i 2005 og fire år senere blev klubbens formand.

I Bakken Bears-lejren ser man også gerne, at ligaens øvrige hold løfter niveauet. Øget konkurrence kan nemlig få den århusianske trup til at stå skarpere i europæisk sammenhæng, vurderer Michael Piloz.

- Sport er lidt mærkeligt forretningsmæssigt, for man har brug for, at konkurrenterne er så stærke som muligt, samtidig med at man gerne selv vil vinde.

- Hvis ikke du bliver presset i hver eneste kamp, så risikerer man at slække en smule på det, og så kan det blive sværere at hive sig op, når man skal spille europæiske kampe.

- Hvis der er noget, jeg drømmer om, så er det et kommercielt, konkurrencestærkt hold i København, som kunne være med til at løfte interessen for, hvad vi laver, siger han.