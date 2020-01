Særligt talentfulde unge hyldet: - Man får også venner af det

For nogle unge mennesker kan det være svært at få udfordringer nok på deres gymnasiale uddannelse. Derfor har 190 særligt talentfulde unge valgt at supplere ungdomsuddannelsen med et program på Akademiet for Talentfulde unge.

I dag fik de så på Viby Gymnasium overrakt deres diplom som bevis på, at de har gennemført. For Frederik Graakjær Hjort, der til daglig går i 3. K på Handelsgymnasiet i Risskov, har det givet ham meget at gå på et forløb med ligesindede.

Man får virkelig også venner af det. Jeg ses også privat med mange af dem, jeg har mødt her. Frederik Graakjær Hjort, 3. K, Handelsgymnasiet i Risskov

- Vi får lov at dykke dybere, end vi nogle gange har fået lov til på gymnasiet. Det er virkelig motiverende. Jeg tror, vi har en fælles interesse, som vi samles om. Det giver et fedt læringsmiljø, som virkelig er motiverende. Der er virkelig ingen grænse for, hvor dumme og hvor flyvske spørgsmål, man kan stille, siger Frederik Graakjær Hjort til TV2 ØSTJYLLAND.

Eleverne kommer fra hele Region Midtjylland. Undervejs i forløbet har de blandt andet fået ekstraundervisning af professorer fra universitetet. Men selvom fokus er på faglighed og læring, er der også et stort socialt aspekt.

Frederik Graakjær Hjort har været glad for at få den ekstra undervisning.

- Nu går jeg selv på handelsgymnasiet, så det at møde folk fra HTX og STX med andre studieretninger, end jeg selv har, det har givet nogle andre perspektiver på de ting, jeg arbejder med til dagligt.

Skal styrke kompetencer

Akademiet for Talentfulde unge er et to-årigt forløb, der er designet til at styrke gymnasieelevernes kompetencer. Dagens dimission var den syvende af slagsen, og eleverne bruger en stor del af deres fritid på at modtage ekstra undervisning.

De har allerede bevist, at de er dygtige, ambitiøse og har lyst til at udfylde deres talent. Og der er jo ikke noget bedre, end unge mennesker, der virkelig gør noget af lyst og samtidig har et talent. Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet

- Vi samler de dygtigste og de mest videbegærlige unge mennesker fra hele regionen, og så sætter vi dem sammen. Og der er ikke nogen, der ikke vil være her. De er alle sammen nysgerrige og vil fordybe sig endnu mere, siger leder af ATU Midt, Anne Harrits til TV2 ØSTJYLLAND.

Anne Harrits er imponeret over de unges gåpåmod.

Og det er noget der vækker glæde hos et af de studiesteder, hvor mange af de kloge hoveder søger ind efter gymnasietiden.

Jeg tror alligevel, at jeg tager et sabbatår, hvor jeg nok skal ud at rejse lidt og blive klogere på mig selv. Frederik Graakjær Hjort, 3. K, Handelsgymnasiet i Risskov

- De har allerede bevist, at de er dygtige, ambitiøse og har lyst til at udfylde deres talent. Og der er jo ikke noget bedre, end unge mennesker, der virkelig gør noget af lyst og samtidig har et talent. Så kan de nå langt, siger rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen.

Selvom man er særligt talentfuld, skal den almindelige skolegang også passes.

For Frederik Graakjær Hjort står den dog ikke umiddelbart på universitetet efter sommerferien. Efter et par intense år er der nu andre oplevelser på programmet.

- Jeg overvejede at søge direkte ind. Men jeg tror alligevel, at jeg tager et sabbatår, hvor jeg nok skal ud at rejse lidt og blive klogere på mig selv, siger Frederik Graakjær Hjort.

Bør kunne favnes på gymnasiet

Forskningschef på VIA University College, Andreas Rasch-Christensen, glæder sig over, at de unge mennesker får noget ud af det ekstra tilbud. Men han mener samtidig, at det bør kunne favnes i gymnasiet.

Det ville være rigtigt godt, hvis man kunne overkomme det arbejde med talenterne inden for den almindelige undervisning. Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College

- Jeg synes, det er utroligt velvalgt at satse på talenter og fastholde den dagsorden, og det lyder til, at tiltaget indeholder mange styrker. Men det ville være rigtigt godt, hvis man kunne overkomme det arbejde med talenterne inden for den almindelige undervisning, siger Andreas Rasch-Christensen.

Andreas Rasch-Christensen mener, at man bør kunne rumme også de talentfulde elever i det almindelige gymnasium.

- Jeg tror godt, man ved, at det er vigtigt. Men det er vanskeligt, når man har en stor klasse og skal differentiere mellem mange forskellige typer af forudsætninger.