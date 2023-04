Særligt én ting undrer politiet i sag om firedobbelt biltyveri

Biltyveriet skete ifølge Erik Kristensen i tidsrummet mellem lørdag den 15. april og onsdag den 19. april om morgenen hos det nystartede firma CryZo i Simmelkær. Siden er to af bilerne fundet i henholdsvis Lystrup og i en lade nær bilfirmaet. En tredje af de stjålne biler er angiveligt spottet i det vestlige Aarhus, men her lykkedes det ikke at få fat på den.

- Det er usædvanligt, at man stjæler fire biler på én gang. Enten har de været mange nok af sted til at de kunne tage en bil hver, eller også har de haft en autotransporter med, siger Erik Kristensen.

- Han lejer det ud, så han har ikke noget med det at gøre. Men den sidste lejer er lige flyttet. Ham skal vi have en snak med, fortæller Erik Kristensen.

Sikret spor

Ifølge Erik Kristensen er den bedste mulighed for at få bilerne tilbage, at der kommer tip fra offentligheden.

- Vi har sikret spor på gerningssted og bilerne, som det også kan være giver noget. Men den bedste mulighed er nok at få tip, fortæller han.

Adspurgt om, hvilke spor man har sikret, lyder svaret, at man har søgt efter DNA og fingeraftryk.

- Det er den retning, vi går, konstaterer han.

Ejerne af bilfirmaet CryZo i Simmelkær bruger meget krudt på at forsøge at få bilerne tilbage, og der er udlovet en dusør på 25.000 kroner, hvis man kan hjælpe med at få bilerne tilbage. Torsdag er et nyt tip dukket op. Den sidste Audi - en Q5 - er sporet til en adresse i det vestlige Aarhus, men det lykkedes ikke i denne omgang at finde frem til den.