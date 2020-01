Særlige kameraer skal overvåge kaoskryds

Det har været svært for bilister og cyklister at finde ud af trafikreglerne omkring Dokk1 i Aarhus. Nu bliver et nyt tiltag taget i brug for at sikre, at trafikken afvikles så gelinde som muligt.

Afdelingen for Teknik og Miljø sætter termiske kameraer op i krydset. Termiske kameraer er varmesøgende kameraer, der kan registrere trafikanter, der færdes i krydset. De skal overvåge, om de pullerter, der siden august har været i krydset, har den ønskede effekt og ikke har store konsekvenser for trafikken andre steder langs havnen.

Læs også Østjysk grillbar laver Danmarks bedste bøfsandwich

- Vi skal undersøge, om det har nogle konsekvenser for trafikken på Kystvejen og omkring tunellen ved Østhavnsvej og Sydhavnsgade, at man har sat pullerterne op ved Mindet. Samtidig skal vi se på folk er begyndt at forstå afmærkningen nede omkring Dokk1, så vi undgår kørsler ind på letbanesporet, siger projektleder Anders Kruse Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der bliver sat kameraer op følgende steder: Europaplads

Letbanens krydsning af Mindet

Mindet/Hack Kampmanns Plads

Mindet/Balticagade

Sydhavnsgade/Østhavnsvej

Grafikken her viser, hvornår man kan køre langs Mindet i Aarhus, og hvornår man ikke kan. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

Kørte ind på letbanesporet

Der har tidligere været store problemer i krydset, blandt andet har bilister kørt ind på letbanesporet ved Dokk1. Men projektlederen synes, at det går bedre med trafikken, efter pullerterne har lukket vejen i nogle perioder i løbet af dagen.

- Jeg synes egentlig, at den er fin. Mig bekendt har nogle enkelte brokket sig over, at det er svært at komme til og fra Dokk1 i myldretiden. Men det glider i det omfang, man kan forvente et sted, hvor der er en flaskehals. Det er det, de første indikationer går på, siger projektlederen og tilføjer, at man skal være varsom med at udtale sig om trafikken, da den ændrer sig alt efter årstid og sæson.

Læs også Letbanen kører for sjældent til Djursland: - Det er en skandale

Forsøget med pullerterne varer indtil august, og til den tid forventer de at vide, om der skal laves nogle justeringer for at forbedre trafikafviklingen.

På optagelserne fra de termiske kameraer kan man ikke se ansigter eller nummerplader, og det gør, at de kan beholde optagelserne i længere tid og ikke behøver at slette dem.

Det meget omdiskuterede kryds er her ved Dokk1 i det centrale Aarhus nær havnen. Foto: Google Maps