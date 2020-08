Særlige coronarestriktioner bliver ophævet i Aarhus

Fredag klokken 14 holder borgmester Jacob Bundsgaard pressemøde på Aarhus Rådhus sammen med politidirektør Kirsten Dyrman ved Østjyllands Politi.

Her fortæller de, at der bliver lempet på coronarestriktionerne i Aarhus efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

Nu kan blandt andet barer og restauranter igen holde åbent til kl. 2 ligesom i resten af landet. Besøgsrestriktioner for besøg på plejehjem bliver ophævet, og anbefalinger om hjemmearbejde ophæves, oplyser borgmester Jacob Bundsgaard på pressemødet.

Derudover får ungdomsuddannelser lov at åbne for samtlige elever fra fredag.

Smitten er faldet

Baggrunden for lempelserne er, at smitten er faldet.

Borgmesteren roser blandt andre de etniske miljøer og bydelsmødrene, der har været med til at sprede det vigtige budskab, om at man skal holde afstand, holde en høj håndhygiejne og lade sig teste.

Han takker også de mennesker, der tester for covid-19, og personalet i daginstitutioner og skoler, der hjælper med at holde smitten nede blandt børn og unge.

Der er dog stadig et smittetal på over 20 per 100.000 i Aarhus, som er myndighedernes bekymringsgrænse. Og det er ligesom i Silkeborg især unge, der er smittet.

Over halvdelen af de smittede er under 29 år, oplyser borgmesteren, og dagstallet viser, at 80 procent af de smittede er mellem 15 og 29 år.

Botanisk Have bliver hotspot

Østjyllands Politi har derfor valgt at gøre Botanisk Have til et hotspot område, som betyder, at det kan lukkes, hvis forsamlingerne bliver for store og for tætte.

Samtidig vil politiet uddele bøder på 2500 kroner, hvis folk ikke følger myndighedernes anbefalinger om afstand og forsamlinger.

Det oplyser politidirektør Kirsten Dyrman.

Der bliver hængt sådanne skilte op i Botanisk Have, der markerer, at det er et område, som politiet har ekstra fokus på.

Den seneste uge har mange nye studerende været samlet til fest i Botanisk Have i Aarhus Midtby, og det er de forsamlinger, der er årsagen til de nye retningslinjer i parken.

Restriktionerne i Aarhus bliver fjernet ved midnat mellem 28. og 29. august.