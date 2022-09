Særlig fodboldturnering gav en million vacciner til Unicef

Weekendens Unicef Cup i Ceres Arena har givet vacciner til én million børn i hele verden. Det oplyser Unicef.

Turneringens deltagere talte blandt andet tv-værterne, skuespillerlandsholdet og AGF Legends & Friends. I alt kæmpede seks hold om pokalen i lørdags, og turneringen bød blandt andet på et gensyn med en af landsholdets ikoniske duoer: Stig Tøfting og Thomas Gravesen.

- Jeg er med for at samle ind til Unicef, og med de velgørende kræfter bag arrangementet er det en af de ting, jeg helt sikkert gerne vil bakke op om. Det er et fremragende arrangement, sagde Gravesen lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.