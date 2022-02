Sække med hjælp tårner sig op i indkørslen – snart er det på vej til Ukraine

I det vestlige Ukraine sidder Valeriya Rasmussen fra Randers. Hun tog til hjemlandet for en måned siden for at tage et skuespillerkursus, og hun er sikker på, at hjælpen kan bruges:

- Der er mange, der allerede har mistet deres sted at bo, og mange sover i metroen og i bunkere, så al hjælp er helt sikkert godt lige nu, fortæller hun.