Sådan påvirkes trafikken fredag

Ændringerne i den kollektive trafik kan findes på Midttrafiks hjemmeside, men her er også et overblik over flere af ændringerne.

Skal man ud at køre med letbanen, er flere afgange fredag aflyst mellem klokken 08.15 og 11.45. Det gælder både L1 mellem Aarhus H-Vestre Strandalle og Ryomgård samt L2 mellem Aarhus H-Universitetshospitalet/Lisbjergskolen/Lystrup samt Aarhus H-Mårslet.