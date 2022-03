Sådan lokker man nye fans til: Gratis fodboldfest i Aarhus

AGF håber på at kunne lokke nogle nye fans til med det gratis arrangement.

- Vi ved godt, at nogle er fra en by og måske holder med et fodboldhold, men vi ved også, at der er mange, der kommer til byen og måske er lidt usikker på, hvem man skal holde med. Så kommer man måske herud med nogle studiekammerater og bliver fan, så selvfølgelig er det også for at vise hvad vi kan herude, forklarer Søren Højlund Carlsen, der er kommunikationschef i AGF.



- Det er ikke at fedte for dem. Det er at give dem en mulighed for at komme herud og give dem en lidt anderledes fodboldoplevelse, siger kommunikationschefen.



I dag var alle AGF'ere

Usama Sahan og Anna Byskov havde også fundet vej til lægterne.